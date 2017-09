Kugelrundes flauschiges Pinguinküken im Zoo Schönbrunn

Das Kleine passt nun nicht mehr in die Bauchfalte der Eltern - © APA (TIERGARTEN SCHÖNBRUNN)

Im Polarium im Tiergarten Schönbrunn zieht derzeit ein kugelrunder brauner Federball alle Blicke auf sich. Schon am 21. Juli ist ein Küken bei den Königspinguinen geschlüpft. Die erste Zeit war es in der wärmenden Bauchfalte der Eltern versteckt. Mittlerweile passt das Kleine dort nicht mehr hinein, sondern steht neben seinen Eltern mitten in der Pinguingruppe und sorgt dort für Verwunderung.