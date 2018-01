Küstenwache rettet Skifahrer

In Schottland mussten zwei Skifahrer aus einer gefährlichen Lage befreit werden.

Es war eine ziemlich schwierige Situation, in die zwei Skifahrer in Schottland am Wochenende geraten sind. Ein Schneesturm hatte sie überrascht. Sie saßen in den Bergen fest und kamen nicht weiter. Ohne irgendeinen Schutz mussten sie auf einer Höhe von über 900 Metern übernachten.