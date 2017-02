Mittelamerika ist die wichtigste Transitstrecke für Kokain aus den Anbaugebieten in den Andenstaaten Richtung Norden. Die Drogenschmuggler bringen das Suchtgift meist mit Schnellbooten in die Region und dann auf dem Landweg weiter in die USA. Im vergangenen Jahr waren in Costa Rica 16 Tonnen Kokain sichergestellt worden.

