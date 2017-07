Künstlerin wird zum Exponat im Naturhistorischen Museum

Zwischen Hominiden und Großsäugern wird Ana Mendes stehen - © APA

Performance-Künstlerin Ana Mendes gesellt sich am 23. August zu den Ausstellungsstücken im Naturhistorischen Museum (NHM) Wien. An verschiedenen Stellen des Museums wird sie von 13 bis 21 Uhr auf einem Sockel stehen und zwischen Hominiden oder Großsäugern den Blick der Besucher von den regulären Exponaten ablenken. Mit “a tale of Europeans” will Mendes Fragen von Kunst und Identität aufwerfen.