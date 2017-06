Künstlerehepaar Schnetzer lädt zu neuer Ausstellung

Der nächste künstlerische Streich der Schnetzers findet am Donnerstag, den 29. Juni um 19.30 Uhr statt, wo Ruth und Walter Schnetzer ihre Ausstellung in der Galerie schnetzer-art in Rankweil eröffnen werden. Die Ausstellung dauert bis einschließlich 16. Juli 2017 und ist zu den üblichen Öffnungszeiten oder nach telefonscher Vereinbarung zu besichtigen.

Ruth Schnetzer zeigt ihre Collagen und Unikate aus Papier. Walter Schnetzer präsentiert seine neuesten Zeichnung und Ölgemälde.