Künstler Longo verwandelt Fußgängerbrücke in Symbole der USA

Robert Longo hier mit seiner Frau Barbara Sukowa - © APA (AFP/GETTY)

Mehrere Stockwerke oberhalb des Verkehrs in New York sind neuerdings Kohlezeichnungen der US-Flagge und des ersten Zusatzartikels der amerikanischen Verfassung zu sehen – sie stammen vom vielfach ausgezeichneten Künstler Robert Longo. “American Bridge Project” heißt das Werk, bei dem Longo Zeichnungen der patriotischen Symbole auf zwei Fußgängerbrücken des Hunter-Colleges in Manhattan setzen ließ.