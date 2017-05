Künstler Kapoor installiert Wasserstrudel in New Yorker Park

Das Werk ist noch bis 10. September im Brooklyn Bridge Park zu sehen - © APA (Getty Images)

Einen scheinbar bedrohlich in die Tiefe sprudelnden Wasserstrudel hat der Künstler Anish Kapoor in einem Park direkt neben der New Yorker Brooklyn Bridge installiert. Er sei besonders glücklich darüber, dass das Werk in dem Park für alle Besucher frei zugänglich sei, sagte der 1954 in Indien geborene Kapoor bei der Eröffnung am Mittwoch (Ortszeit). “Kunst macht uns frei und befreit uns.”