Künstler bemalt die neue Mauer zwischen den USA und Mexiko

"Wandbild der Brüderlichkeit" soll entstehen - © APA (AFP)

Auf der umstrittenen Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko ist inmitten von Schmetterlingen eine in Freundschaft ausgestreckte Hand zu sehen: Der mexikanische Künstler Enrique Chiu hat sie gemalt und will weitere Bilder hinzufügen. Chiu arbeitet an dem “Wandbild der Brüderlichkeit”, es soll das längste Gemälde der Welt werden.