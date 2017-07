Künstler arbeitete am Dach des deutschen Außenministeriums

Baalbaki in seinem ungewöhnlichen Atelier - © APA (dpa)

Wer hat schon die Chance, dem deutschen Außenminister aufs Dach zu steigen? Der libanesische Künstler Said Baalbaki hat das jetzt ein Vierteljahr lang getan. Als Stipendiat des Programms “AArtist in Residence” arbeitete er seit Mai in einem Atelier auf dem Dach des deutschen Auswärtigen Amts in Berlin. Baalbaki sprach danach von einer “sehr intensiven Zeit”.