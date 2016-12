Künftiger UNO-Chef will Trump so schnell wie möglich treffen

Der Portugiese Guterres übernimmt das Amt des Generalsekretärs zum Jahreswechsel von dem Südkoreaner Ban Ki Moon. Trump löst im Jänner Barack Obama als US-Präsident ab. Im Wahlkampf und auch nach seiner Wahl hatte Trump immer wieder kritische Töne gegenüber der UNO angeschlagen. Die USA sind Vetomacht im Weltsicherheitsrat.

Am Mittwoch legte Trump nach. Die UNO habe ein “enormes Potenzial” gehabt, sei diesem aber nicht gerecht worden, sagte er zu Journalisten in Florida. “Wann sehen Sie die Vereinten Nationen Probleme lösen? Das tun sie nicht. Sie schaffen Probleme.” Wenn sie ihr Potenzial nutze, sei die UNO “eine großartige Sache”, fuhr Trump fort. “Wenn nicht, ist sie Zeit- und Geldverschwendung.”

Trump telefonierte indes nach seiner harschen Kritik an Amtsinhaber Barack Obama mit dem Demokraten. “Er hat mich angerufen, wir hatten eine sehr nette Unterhaltung”, sagte Trump am Mittwochabend in West Palm Beach vor Reportern. Wenige Stunden zuvor hatte er sich im Kurznachrichtendienst Twitter noch über Aussagen Obamas beschwert.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition – NOT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. Dezember 2016