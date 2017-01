Künftige NÖ LH Mikl-Leitner will Pernkopf als Stellvertreter

Mikl-Leitner auf Stellvertreter-Suche - © APA

Die künftige NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) will laut Medienberichten Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) als Stellvertreter. Mikl-Leitner “stellt klar, dass sie Stephan Pernkopf zu ihrem Stellvertreter ernennen will. Beide arbeiten seit Jahren in unterschiedlichen Funktionen ausgezeichnet zusammen”, teilte das Büro der Nachfolgerin von Erwin Pröll den “Bezirksblättern” mit.