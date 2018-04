Kündigung: Bank bietet 100.000 Euro

Eine Bank bietet einer Mitarbeiterin 100.000 Euro für die einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses. Die Klägerin fordert 180.000 Euro. Entschieden wird nun am Landesgericht Feldkirch.

Für einen Vergleich zur Beendigung der anhängigen Arbeitsprozesse am Landesgericht Feldkirch bot Beklagtenvertreter Rainer Santner gestern 100.000 Euro an. Damit will die beklagte Bank die von ihr ausgesprochene Kündigung nachträglich in eine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses umwandeln. Die Klägerin wird über das Angebot nachdenken.

Von Burnout betroffen. Die Bankangestellte hatte im vergangenen Dezember die Kündigung erhalten. Als Grund für die Kündigung nannte der Anwalt der Bank eine Störaktion der Klägerin, mit der das Vertrauen in sie zerstört worden sei. Die seit 1989 in der Bank angestellte Akademikerin habe als Mitarbeiterin der Kreditabteilung 2000 von ihr angefertigte Dokumente im Computer zu Unrecht als privat bezeichnet und so für alle anderen Bankmitarbeiter unsichtbar gemacht. Dabei habe es sich auch um wichtige Bankdokumente zur Vorlage an die Finanzmarktaufsicht (FMA) und die Nationalbank gehandelt. Der Vorfall habe sich am bislang letzten Arbeitstag der Bankangestellten ereignet, sagte Beklagtenvertreter Santner. Seit 1. Juli 2017 befinde sie sich im Krankenstand, offenbar wegen eines Burnouts.