Kübel, Tonnen, Drums und Co

Das Vorspiel der Schlagzeug-Klasse überzeugte mit einem tollen Programm.

Die Reihe der Vorspiele der einzelnen Klassen hat bereits begonnen. Vor kurzem stellte Schlagzeuglehrer Alex Aigner mit seinen Schülern die verschiedenen Möglichkeiten des Schlagzeugspiels vor. Mit Kübeln, Tonnen usw. wurden nicht alltägliche Schlaginstrumente verwendet. Aber auch Snare Drum, Pauken, Stabspiel, große Trommel und Drumset fanden im Vorspiel seinen Platz. Die Schüler sorgten mit einem abwechslungsreichen Programm und hervorragenden Auftritten für einen tollen Abend in der Klostertalhalle. Die Klassenvorspiele von Saxofon, Klarinetten und Klavier haben ebenfalls bereits stattgefunden. Weitere Vorspiele finden am 7. Juni (Blechbläser), 8. Juni (Blockflöte und Horn), 16. Juni (Gitarre – Kristbergsaal Dalaas) in der Klostertalhalle statt. Das Schlusskonzert findet am Sonntag, den 21. Juni um 18.30 Uhr ebenfalls in der Klostertalhalle in Innerbraz statt.