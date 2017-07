Kubas Präsident warnt USA vor Rückschritt in den Beziehungen

Die Haltung Trumps sein ein Rückschlag, warnte Castro - © APA (AFP)

Kubas Präsident Raul Castro hat nach den jüngsten US-Reise- und Handelsbeschränkungen den Ton gegenüber Washington verschärft. Die harte Haltung von US-Präsident Donald Trump sei ein “Rückschlag” für die Beziehungen Kubas mit den USA, warnte Castro am Freitag in einer vom Fernsehen übertragenen Rede vor dem Parlament in Havanna.