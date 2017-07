KTM will Produktion in Indien auf 200.000 Stück verdoppeln

Auch aus Indien sollen bald mehr orangefarbene Motorräder kommen - © APA

Im zehnten Jahr ihrer Kooperation dehnen der Innviertler Motorradbauer KTM und die indische Bajaj Auto diese auf Husqvarna Motorräder aus. Die ersten Straßenmaschinen kommen 2017 aus Mattighofen, ab 2018 auch aus Indien. Die Produktion sowohl von KTM als auch Husqvarna in Indien soll in den kommenden Jahren von 100.000 auf 200.000 Stück wachsen, kündigte KTM in einer Presseaussendung am Montag an.