Kruscht und Tand und Allerhand, das nützt und ziert, finden Flohmarktliebhaber und alle, die es noch werden möchten, am kommenden Sonntag in Bildstein vor und in der Volksschule. Der Gesamterlös dieser tollen Aktion kommt der Renovierung der Wallfahrtskirche zugute. Mit dem Abschluss der umfangreichen Renovierungsarbeiten ist im Dezember zu rechnen.

Der Mitglieder des Freundeskreises sorgen ganztägig für Speis und Trank.

Bildsteiner Flohmarkt, Sonntag, 2. Juli 2017

Uhrzeit: 10 bis 16 Uhr

Ort: In und vor der Volksschule