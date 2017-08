Krumbach lädt zum Motorsport-Spektakel

Krumbach. Das Mofa- und Minicrossrennen auf dem „Brauerei-Ring“ lockt alljährlich hunderte Schaulustige in die Vorderwaldgemeinde. Organisiert wird der mittlerweile 13. Event, wie immer bei freiem Eintritt, in bewährter Manier vom Verein „Off-Roader“. An den beiden Renntagen, Samstag 9. und Sonntag 10. September, stehen Läufe in den verschiedenen Kategorien – bei mindestens fünf Anmeldungen gibt es auch eine Damenklasse – auf dem Programm. Wie immer gibt es auch eine eigene Klasse für Gaudi- und Juxfahrzeuge. Am Samstagabend kommen auch die Nachtschwärmer auf ihre Kosten, dann steigt nämlich die berüchtigte „After Race-Party“ im Brauerei-Stadel.

Anmeldungen sind bis kurz vor Rennbeginn möglich, einfacher gestalten sich diese allerdings online unter www.off-roader.at.