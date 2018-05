Krumbach hat einen neuen Bürgermeister

Egmont Schwärzler wurde zum Nachfolger von Langzeitbürgermeister Arnold Hirschbühl gewählt.

Krumbach. Einen Generationenwechsel in der Krumbacher Chefetage gab es am vergangenen Freitag. Einstimmig wurde bei der öffentlichen Gemeindevertretungssitzung Egmont Schwärzler zum neuen Bürgermeister von Krumbach gewählt. Vor Bezirkshauptmann Dr. Elmar Zech legte er im Pfarrsaal den Amtseid ab. Der 28-jährige Wirtschaftsjurist bedankte sich für das große Vertrauen und betonte: „Ich gehe mit großer Freude aber auch demütig an die neue Aufgabe heran.“ Markus Faißt wurde einstimmig zum neuen Gemeindevorstandsmitglied gewählt, nachdem Rainer Sutter sein Mandat aus privaten Gründen zurückgelegt hatte.

Vizebürgermeister Dietmar Nußbaumer, der die Wahl leitete, hob das besondere Engagement von Altbürgermeister Arnold Hirschbühl hervor, der 23 Jahre maßgeblich an der Entwicklung von Krumbach mitgewirkt hatte. „Bürgerbeteiligung spielte immer eine große Rolle in Krumbach. Interessierte Bürger hatten die Möglichkeit, Entscheidungen in der Gemeinde Krumbach mitzugestalten. So wurden das Leitbild Krumbach sowie zukunftsweisende weitere Projekte geschaffen.“ Architektur und Dorfentwicklung waren Arnold Hirschbühl in seiner Amtszeit besonders wichtig. Dieser Weitblick und vor allem das Einstehen für diese Prinzipien sind prägend für das Ortsbild von Krumbach. „Arnold hat sein Amt mit Herzblut und Leidenschaft gelebt“, bedankte sich der Vizebürgermeister im Namen der Gemeindevertretung und der Krumbacher Bevölkerung.