Krokodil tötete 24-Jährigen in Sri Lanka

24-jähriger britischer Journalist wurde von Krokodil angegriffen

Ein Krokodil hat in Sri Lanka einen 24 Jahre alten Mann angegriffen und getötet. Taucher fanden die Leiche des Briten am Freitag, wie die örtliche Polizei mitteilte. “Die Wunden an einem der Beine deuten klar darauf hin, dass das Opfer von einem Krokodil davongeschleift wurde”, sagte ein Polizeisprecher.