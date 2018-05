Krönender Abschluss

SSV Dornbirn Schoren-Nachwuchs als großer Titelhamster bei den Vorarlberger Handballmeisterschaften.

Dornbirn. Der SSV Dornbirn Schoren, welcher schon in den letzten Jahren erfolgsverwöhnt war, erreichte dieses Jahr etwas ganz Besonderes. Die Nachwuchsteams holten in dieser Saison sechs von sieben möglichen Landesmeisterschaftstiteln im weiblichen Bereich nach Dornbirn. Die Jahrgänge U12, U14 und U16 wurden als Meisterschaft über die ganze Saison gespielt. Die Jahrgänge U10, U11, U13 und U15 wurden in den letzten Wochen in Turnierform ausgespielt.