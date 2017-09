Kroatische Werbung mit US-First Lady sorgt für Aufsehen

Melania Trump ließ Werbung stoppen - © APA (Archiv/AFP)

Eine Sprachschule in Kroatien darf keine Werbung mit der US-First Lady mehr machen. Vor ein paar Tagen tauchten in Zagreb Plakatwände mit einem Foto von Melania Trump und dem Werbeslogan “Stellen Sie sich mal vor, wie weit man kommen kann – mit ein bisschen Englisch”. Nun soll damit Schluss sein: die First Lady verlangte laut Medien, dass die Plakate binnen 24 Stunden entfernt werden.