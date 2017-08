Kroatiens wichtigster Funktionär Mamic bei Attentat verletzt

Zdravko Mamic wurde angeschossen - © APA (AFP)

Zdravko Mamic, einer der prominentesten Fußballfunktionäre in Kroatien, ist bei einem Attentat verletzt worden. Auf den 58-Jährigen seien am Dienstag bei der Stadt Tomislavgrad in Bosnien-Herzegowina mehrere Schüsse abgegeben worden, berichteten die Medien in Zagreb und Sarajevo. Er sei von einer Kugel am Unterschenkel verletzt und ins örtliche Krankenhaus gebracht worden, schilderten Augenzeugen.