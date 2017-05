Kroaten bleiben am längsten im Elternhaus

Männer nutzen das "Hotel Mama" deutlich länger als Frauen - © AFP

Die Kroaten bleiben in der EU am längsten im Elternhaus. Laut Eurostat-Daten vom Mittwoch ziehen sie im Durchschnitt erst mit 31,4 Jahren aus. Der EU-Durchschnitt liegt bei 26,1 Jahren. Am kürzesten halten es junge Schweden im “Hotel Mama” aus – sie verlassen das Nest bereits mit 19,7 Jahren. Die Österreicher liegen mit 25,5 Jahren knapp unter dem EU-Schnitt.