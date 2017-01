Kroate Buric neuer Admira-Trainer – Lederer freigestellt

Aus für Admira-Coach Oliver Lederer - © APA

Neben Spitzenreiter Altach und Schlusslicht Mattersburg startet überraschend auch der Tabellensechste Admira Wacker Mödling mit einem neuen Trainer in die Frühjahrssaison der Fußball-Bundesliga. Der Kroate Damir Buric übernimmt zum Trainingsauftakt am 9. Jänner den Posten von Oliver Lederer, der “von seinen Aufgaben freigestellt” wurde, wie der Club aus Maria Enzersdorf am Dienstag mitteilte.