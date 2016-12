Kritische Internet-Medien für Strache ein Segen

Strache unterstellt Regierung Produktion von Falschmeldungen - © APA

Gänzlich anders als die Regierung sieht die größte Oppositionspartei, FPÖ, die Debatte um Falschmeldungen im Internet, Fake News genannt. Der Erfolg vieler kritischer Internet-Medien sei ein Segen für die Demokratie, erklärte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Freitag in einer Aussendung. Sein Vorwurf: “Niemand geringerer als die Bundesregierung selbst produziert ‘Fake News’ am laufenden Band.”