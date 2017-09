Kritische indische Journalistin erschossen

Journalistin Gauri Lankesh wurde vor ihrem Haus getötet - © APA (AFP)

In Indien ist eine regierungskritische Journalistin getötet worden. Die 55-jährige Gauri Lankesh wurde auf ihrem Heimweg am späten Dienstagabend (Ortszeit) am Eingangstor ihres Hauses in Bengaluru (früher Bangalore) aus nächster Nähe von Unbekannten auf einem Motorrad erschossen, wie der Polizeichef der südlichen Millionenstadt, T Suneel Kumar, mitteilte. Die Ermittlungen liefen.