Kritische Hochwasser-Lage in vielen Teilen Deutschlands

Die Hochwasserlage an Rhein, Mosel und entlang der Donau in Bayern bleibt kritisch. In einigen Ortschaften an der Mosel standen am Samstag Häuser unter Wasser. In Köln wurde für den Abend mit der Einstellung des Schiffsverkehrs auf dem Rhein gerechnet. Zumindest ist Entspannung in Sicht. Mit dem Dauerregen der vergangenen Tage dürfte es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vorbei sein.

Stark betroffen waren am Samstag rheinland-pfälzische Orte wie Pünderich und Ürzig. Auch im Saarland blieb die Hochwasserlage an Rhein, Mosel und Saar angespannt, In Koblenz wurden alle Anlagen zum Schutz vor Hochwasserschutz geschlossen, wie das Amt für Brand- und Katastrophenschutz mitteilte. Straßen und Wege waren gesperrt.

In Saarbrücken blieb die Stadtautobahn A620 gesperrt. Der Pegelstand der Saar war in der Nacht auf Samstag weiter gestiegen, die Fahrbahnen waren teilweise überflutet. Aus dem Hochwassermeldezentrum in Mainz hieß es, dass der vorläufig höchste Pegelstand in der Stadt in der Nacht auf Sonntag gemessen werden dürfte – mit 6,50 bis 6,60 Meter statt der durchschnittlichen drei Meter.

Auf der Mosel waren am Samstagmittag keine Schiffe mehr unterwegs, der komplette Fluss war gesperrt. In Trier trat der Fluss in manchen Bereichen über die Ufer, einige kleinere Straßen waren überschwemmt. Auch dort wurde mit einem Höchststand in der Nacht und Entspannung zu Wochenbeginn gerechnet.

In Köln wurde für Samstagabend die für den Schiffsverkehr kritische Marke von 8,30 Meter erwartet. In Düsseldorf, wo das Flussbett breiter ist als in Köln, stieg das Wasser langsamer. Dort wird am Montag oder Dienstag der Scheitelpunkt erwartet. Die Rhein-Schifffahrt ist schon seit Tagen stark eingeschränkt. Passagierschiffe haben ebenso wie schwer beladene Güterschiffe Schutzhäfen angesteuert.

Auch die Hochwasserlage an den großen bayerischen Flüssen blieb zunächst angespannt. Die Pegelwerte an der Donau und den Zuflüssen zum Main stiegen laut deutschem Hochwassernachrichtendienst (HND) weiter an. Für den Abend rechnete der HND für die Donau bei Regensburg und Kelheim mit Meldestufe 3, also mit vereinzelt überfluteten Gebäuden und Grundstücken.

Für die oberösterreichische Donau ab Passau bestehe trotz weiterem Anstieg des Flusses in Deutschland keine Hochwassergefahr, teilte der Hydrographische Dienst des Landes auf APA-Anfrage mit. Entscheidend für den Rückgang des Wassers entlang der oberösterreichischen Donau sei der Inn, und das Grenzgewässer zu Deutschland gehe bereits retour. Auch beim Rhein sei auf österreichischem Gebiet alles im “grünen Bereich”, hieß es von den Vorarlberger Behörden.