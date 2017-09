Kritik wegen Ryanair-Ausfällen – offenbar Piloten-Mangel

Ryanair lässt bis Ende Oktober bis zu 2.100 Flüge ausfallen - © APA (dpa)

Nach scharfer Kritik von Kunden und aus Brüssel will der irische Billigflieger Ryanair rasch eine komplette Liste der künftig ausfallenden Flüge veröffentlichen. Bis Dienstag werde es eine “vollständige Liste” von allen gestrichenen Verbindungen bis Ende Oktober geben, so Ryanair am Montag. Laut verschiedenen Berichten dürfte Ryanair allerdings auch mit einem Mangel an Piloten kämpfen.