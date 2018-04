Kritik aus ÖVP an Gudenus wegen Anti-Soros-Kampagne

Aus der ÖVP kommt vereinzelt scharfe Kritik an den Sympathiebekundungen von FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus für die Anti-Soros-Kampagne des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. ÖVP-Europaabgeordneter Othmar Karas sieht etwa "eine weitere unglaubliche und skandalöse Entgleisung". Für ÖVP-Mandatar Martin Engelberg steht die Position Gudenus' nicht in "Einklang mit der Regierungserklärung".

Gudenus hatte in einem “Presse”-Interview am Samstag erklärt, es gebe “stichhaltige Gerüchte”, wonach der ungarischstämmige US-Milliardär George Soros daran beteiligt sei, “Migrantenströme nach Europa zu unterstützen”. So habe Soros etwa einige NGOs finanziert, die “für die Massenmigration nach Europa mitverantwortlich” seien. Er glaube nicht, dass “die Massenimmigration nach Europa zufällig in dem Ausmaß passiert” sei, sagte der ehemalige Vizebürgermeister Wiens.