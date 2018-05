Kritik an Zuckerberg-EU-Auftritt hinter verschlossener Tür

Der geplante Auftritt von Facebook-Chef Mark Zuckerberg im EU-Parlament sorgt für Verstimmung unter Abgeordneten und zwischen den EU-Institutionen. Zuckerberg hat im Zusammenhang mit der Datenmissbrauchsaffäre eine Einladung des EU-Parlaments angenommen. Das Treffen soll aber - anders als im US-Kongress - hinter verschlossenen Türen stattfinden. Aus Parlament und Kommission kommt deshalb Kritik.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hatte am Mittwochabend informiert, dass Zuckerberg schon nächste Woche zu Gesprächen nach Brüssel komme. Das Treffen werde allerdings nicht öffentlich abgehalten, sondern hinter verschlossenen Türen. Nur Fraktionsvorsitzende und der Vorsitzende des für Datenschutz zuständigen Innenausschusses dürfen teilnehmen.

Der liberale Fraktionsvorsitzende Guy Verhofstadt kündigte umgehend an, dass er einem nicht-öffentlichen Hearing mit Zuckerberg aus Protest fernbleiben werde. Auch die Grünen forderten ein öffentliches Treffen. “Doppelstandards für den amerikanischen Kongress und das Europäische Parlament sind nicht akzeptabel”, so Fraktionsvorsitzende Ska Keller. “Es ist peinlich, dass sich der Präsident des Europäischen Parlaments mit der Hilfe von Konservativen und Rechtsextremen dem Druck des Facebook-Chefs beugt und eine öffentliche Anhörung verhindert.”

Die Frage, in welchem Format Zuckerberg im EU-Parlament auftritt, führte auch zu einem via Twitter ausgetragenen Schlagabtausch zwischen EU-Parlamentspräsident Tajani und der EU-Kommission. Die für Justiz und Datenschutz zuständige Kommissarin Vera Jourova meinte, es sei schade, dass sich Zuckerberg keinem öffentlichen Hearing stelle. Die vielen europäischen Facebook-User hätten es schließlich verdient, zu erfahren, was mit ihren Daten geschieht. Tajanis Replik: “Es ist nicht Ihr Job, das EU-Parlament zu kontrollieren und zu kritisieren.”