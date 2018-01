Kritik an USA für UNO-Sicherheitsratssitzung zu Iran-Protest

Die von den USA einberufene Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zur Lage im Iran hat sich in eine öffentliche Abrechnung mit amerikanischer Interventionspolitik verwandelt. Vertreter Russlands und des Iran warfen den Vereinigten Staaten vor, sich in innerstaatliche Angelegenheiten einzumischen und ihren ständigen Sitz im höchsten UNO-Gremium zu missbrauchen.

“Lasst den Iran mit seinen eigenen Problemen fertig werden”, sagte der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensja. “Wenn wir Ihrer Logik folgen würden, hätten wir uns nach den Vorgängen in Ferguson, Missouri treffen sollen oder nach der gewaltsamen Auflösung der ‘Occupy Wall Street’-Bewegung in Manhattan”, sagte er. In Ferguson hatte 2014 die Schwarzen-Bewegung “Black Lives Matter” mit teils gewaltsamen Protesten begonnen, die sich schrittweise auf andere Städte in den USA ausbreitete.