Kritik an Twitter mit #WomenBoycottTwitter

Weil Twitter den Account der Schauspielerin Rose McGowan vorübergehend gesperrt hatte, steht das Netzwerk nun unter Kritik. McGowan hatte gegen die öffentlich gewordenen Missbrauchsvorwürfe gegen Weinstein protestiert und hatte auch Kollegen angeprangert. McGowan war selbst eines der Opfer von Weinstein.

Nach diesen Postings wurde sie einige Stunden von Twitter verbannt. Inzwischen erklärt das Netzwerk Grund dafür sei gewesen, dass sie ihre Telefonnummer öffentlich gemacht habe. Diese war auf einem Screenshot erkennbar. Nach Entfernung von diesem wurde sie wieder zugelassen, so Twitter.

We have been in touch with Ms. McGowan’s team. We want to explain that her account was temporarily locked because one of her Tweets included a private phone number, which violates our Terms of Service. 1/3

— Twitter Safety (@TwitterSafety) 12. Oktober 2017