Kritik an Serbien wegen Flüchtlingsunterkünften hält an

Unhaltbare Zustände für Flüchtlinge in Belgrad - © APA (AFP)

Wegen unhaltbarer Zustände in einem der größten Flüchtlingslager Europas steht die serbische Regierung unter Beschuss. Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen und andere Hilfsorganisationen kritisierten den Zustand, in dem sich etwa 1.500 Flüchtlinge im Belgrader Stadtzentrum befinden. Am Montag wurden nun etwa 50 minderjährige Flüchtlinge im Aufnahmezentrum im Vorort Krnjaca untergebracht.