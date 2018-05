Kritik an neuen Regeln für Familiennachzug in Deutschland

Seit März 2016 gibt es für bestimmte Flüchtlinge in Deutschland keinen Anspruch auf Familiennachzug mehr. Die deutsche Regierung aus Union und SPD plant nun eine Kontingentlösung von 1.000 Angehörigen im Monat. Die Kirchen und mehrere Verbände finden die geplante Neuregelung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus in Deutschland inhuman und zu restriktiv.

Der Gesetzentwurf schaffe keinen angemessenen Ausgleich zwischen der Aufnahmefähigkeit von Staat und Gesellschaft einerseits und den Interessen der Flüchtlinge an einer Familienzusammenführung andererseits, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme des Rates der Evangelischen Kirche und des Kommissariats der deutschen Bischöfe, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Der Gesetzentwurf, über den die deutsche Regierung am kommenden Mittwoch beraten will, sieht vor, dass Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz ab August wieder ihre Ehepartner und minderjährigen Kinder zu sich holen dürfen. Auch Eltern von unbegleitet in Deutschland lebenden minderjährigen Flüchtlingen mit diesem zeitlich begrenzten Status könnten dann einen Visumantrag stellen. Allerdings sollen pro Monat nur 1.000 Angehörige einreisen dürfen.