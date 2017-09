Kritik an Gauland wegen Forderung nach Stolz auf Wehrmacht

Gauland will Schlusstrich unter NS-Vergangenheit ziehen - © APA (AFP)

Der deutsche AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland stößt mit Forderungen, wieder “stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen” auf scharfe Kritik. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann warf Gauland am Freitag in Berlin “geschmacklose Geschichtsklitterung” vor; der Grünen-Politiker Volker Beck erklärte, die Äußerungen des AfD-Spitzenmanns würden “immer ekelhafter”.