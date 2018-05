"Krisentreffen" zwischen EVP und Orban mit "Klärungsbedarf"

Klärungsbedarf gibt es am Mittwoch bei einem "Krisentreffen" der Europäischen Volkspartei (EVP) mit Ungarns Regierungschef Viktor Orban in Brüssel. "Es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen dem Politikstil Viktor Orbans und der Europäischen Volkspartei. Das heutige Treffen zeigt, dass es Klärungsbedarf gibt", sagte der ÖVP-EU-Abgeordnete Othmar Karas vor dem Termin.

Die Mitgliedschaft von Orbans rechtskonservativer Fidesz-Partei in der EVP sorgt seit längerem für Diskussionen. In der Europäischen Volkspartei befürchten manche nach dem klaren Wahlsieg Orbans die Fortsetzung des Umbaus Ungarns zu einer illiberalen Demokratie. Für diese Woche wurde deshalb ein Treffen der EVP-Spitze mit Orban in Brüssel angesetzt.