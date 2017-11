Krisentreffen wegen FB-Kampagne: SPÖ sagte ab

Seit heute Mittag diskutieren die Klubobleute der Landtagsparteien im Landhaus. Thema ist, wie in Zukunft die Arbeit des Landtages nach außen getragen werden soll, berichtete der ORF Vorarlberg. Dieser Diskussion vorausgegangen war eine Facebook-Kampagne der SPÖ Mitte November, die für Aufsehen sorgte.

Facebook-Eintrag

Nun werfen die Sozialdemokraten Sonderegger “versuchte Zensur” vor, so der ORF Vorarlberg. Dieser rügte in der Sitzung die Aktion der SPÖ. Sie sei der Würde des Landtags nicht zuträglich, so Sonderegger.