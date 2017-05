Krisentreffen in Berlin wegen Fall Franco A.

Krisentreffen bei der Bundeswehr - © APA (dpa)

In der Affäre um den terrorverdächtigen deutschen Soldaten Franco A. werden die Rufe nach rascher und vollständiger Aufklärung lauter. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wollte sich am Donnerstagnachmittag in Berlin mit rund 100 Generälen und Admiralen treffen.