Vassilakou kann grünes Heumarkt-Catchen nicht stoppen

Vassilakou hat am Dienstagvormittag nach der Marathon-Krisensitzung der Wiener Grünen am Montagabend über die weitere Vorgangsweise in der Causa Heumarkt informiert. Nachdem die interne Mitgliederbefragung knapp gegen das Projekt ausgegangen war, kündigte die Ressortchefin an, es den grünen Gemeinderatsmandataren zu überlassen, ob sie der nötigen Flächenwidmung zum umstrittenen Hochhaus zustimmen.

“Ich habe Respekt vor diesem Ergebnis, ich habe Respekt vor den Gegnern des Projekts und ich habe Respekt für ihre Motive und Überlegungen”, beteuerte die Stadträtin. “Die letzte Entscheidung in einer Demokratie haben hier allerdings die Mitglieder des Gemeinderats. Ich werde daher die Flächenwidmung dem Gemeinderat am 1. Juni vorlegen”, so Vassilakou. Eine Argumentationslinie, der die grünen Heumarkt-Gegner recht wenig abgewinnen können.

“Es ist augenscheinlich, dass es in der grünen Partei ein Problem zwischen Führungsebene und Basis gibt”, gab sich Alexander Hirschenhauser, Klubchef der Grünen Innere Stadt und Mitbegründer der “Initiative Urabstimmung”, im APA-Gespräch irritiert. Man sei überrascht von der Vorgangsweise der Stadträtin, der Partei und des Klubs. “Wir haben mit allem gerechnet, nur nicht damit”, versicherte Hirschenhauser.

Dessen Mitstreiter in der Heumarkt-Causa, Wolfgang Zinggl, zeigte sich “sehr enttäuscht”. Denn es sei wenig hilfreich, wenn man in den Parteistatuten die Möglichkeit einer Urabstimmung einräumt, deren Ergebnis dann aber ignoriere, ärgerte sich der grüne Kultursprecher im Nationalrat. Der Zirkel der “Initiative Urabstimmung” will nun beraten, welche weiteren Schritte sie setzen wollen.

Vassilakou unterstrich jedenfalls, dass sie weiterhin zu den Heumarkt-Plänen stehe und daher für eine Mehrheit im Gemeinderat werbe. Wobei sich Vassilakou zuversichtlich zeigte, das Plandokument allein mit rot-grünen Stimmen durchzubringen und somit nicht auf Hilfe aus den Oppositionsreihen angewiesen sein zu müssen.

Davor dürfte sich die Parteispitze im eigenen Klub versichert haben, ob dieser einen Beschluss ausreichend mitträgt. Klubchef David Ellensohn garantierte nämlich prompt per Aussendung, die rot-grüne Mehrheit in Sachen Heumarkt sei gesichert. Er bekannte sich – wie schon Vassilakou – zur Regierungsverantwortung der Grünen. Auffällig blieb dabei ein kryptischer Tweet von Mandatar Martin Margulies: “echt froh über freies mandat, ermöglicht ergebnis der urabstimmung heumarkt im gemeinderat individuell nachzuvollziehen”. Näher kommentieren wollte er das Posting auf APA-Anfrage nicht.

Die SPÖ erwartet jedenfalls Pakttreue von den Grünen. Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) lobte insofern die “Handschlagqualität” Vassilakous und ihren Entschluss, die Flächenwidmung dem Plenum vorzulegen. Er gehe davon aus, dass es diesbezüglich eine rot-grüne Mehrheit geben werde, betonte er in der Bürgermeister-Pressekonferenz. Auf die eigene Mehrheit muss sich die Stadtregierung aller Voraussicht nach auch verlassen. Denn ÖVP und FPÖ haben eine Zustimmung bereits fix ausgeschlossen. Die NEOS wollen die Sache nur für den – derzeit so gut wie ausgeschlossenen – Fall unterstützen, wenn es eine Bürgerbefragung zum Erhalt des bzw. Verzicht auf das Weltkulturerbe gibt.

Apropos Welterbe: Diese Problematik bestehe freilich nach wie vor, räumte Vassilakou ein. Die UNESCO droht bekanntlich der Stadt seit Monaten, der Innenstadt wegen des 66-Meter-Wohnturms den Kulturerbe-Status abzuerkennen. An der Höhe will Vassilakou nicht mehr schrauben. Sie sagte heute allerdings, man sei mit dem Projektbetreiber Michael Tojner übereingekommen, dass die Hälfte des Hochhauses nicht als Luxuswohnungen, sondern als “Räumlichkeiten für eine Institution öffentlichen Interesses” entwickelt werden. Außerdem soll der städtebauliche Vertrag zwischen Stadt und Investor demnächst öffentlich gemacht werden.

Seitens des Betreibers Wertinvest zeigte man sich zuversichtlich hinsichtlich eines positiven Ausgangs der Gemeinderatsabstimmung. Über die Widmungsunterlagen und den städtebaulichen Vertrag könnten sich die Gemeinderatsmitglieder ein objektives Bild über das Projekt machen und “sind nicht auf die zum Teil mit mehr als fragwürdigen Mitteln geführte Gegen-Kampagne angewiesen”, richtete Geschäftsführerin Daniela Enzi aus.

Was die innerparteilichen grünen Querelen anbelangt, gestand Vassilakou ein, dass man Lehren aus der jüngsten Krise ziehen müsse. Welche das sein könnten – eventuell Statutenänderungen, um Urabstimmungen zu bestimmten Themen künftig unmöglich zu machen – ließ sie freilich offen. Es gelte jedenfalls, interne Strukturen so auf neue Beine zu stellen, dass man als Partei die rot-grüne Regierungsarbeit bestmöglich unterstützen könne. Selbstkritisch zeigte sie sich ob des negativen Ergebnisses der Urabstimmung. Sie habe im Vorfeld versucht, alle Befürchtungen und Sorgen auszuräumen – allein: “Das Ergebnis zeigt, dass es mir nicht gelungen ist.”

(APA)