Krisenbank Monte dei Paschi mehrheitlich in staatlicher Hand

Bank gilt als weltweit ältestes Geldinstitut - © APA (AFP)

Die italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena ist nun de facto in staatlicher Hand. Hintergrund ist eine Kapitalspritze in Höhe von 3,85 Milliarden Euro, die bereits in der vergangenen Woche aus der Staatskasse geflossen war. Das geht es einer Mitteilung hervor, die das Geldinstitut aus der Toskana am Donnerstagabend veröffentlichte. Der Staat hält nun 53,5 Prozent an dem Geldinstitut.