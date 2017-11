Krisen erkennen und meistern

Mit Profiler Dr. Thomas Müller lud der FC Tosters 99 eine Koryphäe ein zum Thema: Wie können wir Krisensituationen erkennen, sie vermeiden und aus Krisen wachsen? Die Zuhörer im alten Hallenbad erlebten einen interessanten Vortrag.

Beim Umgang mit Krisen sei die Anpassungsfähigkeit bzw. „Resilienz“ entscheidend. „Während manche an Krisen zerbrechen, wachsen andere über sich hinaus“, so Müller. Den österreichischen Psychiater Victor Frankl zufolge, der Ausschwitz überlebt hat, sei Mitternacht die finsterste Stunde, aber zugleich auch der Beginn eines neuen Tags. Eine wichtige Erkenntnis sei, dass alle schwierigen Situationen irgendwann enden.

Eine scharfe Waffe gegen das Scheitern in Krisen sei die Antizipation derselben. Auch Unternehmen könnten Krisen in einer konstruktiven Atmosphäre im Team vorbeugen. Ein wichtiger Aspekt sei der Lob, der leider oft zu kurz komme. Geld allein hingegen sei kein guter Motivator, angesichts Millionentransfers im Fußball eine interessante These.

Dr. Thomas Müller ist ein österreichischer Kriminalpsychologe, Profiler und Buchautor. Nach dem Vortrag signierte Müller seine Bücher „Bestie Mensch“ und „Gierige Bestie“.