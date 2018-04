"Krise in Venezuela" ist "World Press Photo" des Jahres

Ein spektakuläres Foto mit einem brennenden Mann bei Protesten in Venezuela ist das Weltpresse-Foto des Jahres 2018. Die Jury des renommierten Wettbewerbs "World Press Photo" zeichnete den Fotografen Ronaldo Schmidt am Donnerstagabend in Amsterdam mit dem mit 10.000 Euro dotierten ersten Preis aus. Der Fotograf arbeitet für die französische Nachrichtenagentur AFP und ist in Mexiko stationiert.

Die Jury-Vorsitzende Magdalena Herrera sprach von einem “klassischen Foto mit Energie und Dynamik.” Das Foto mit dem Titel “Venezuela Krise” zeigt einen 28-jährigen Mann mit brennendem Oberkörper während heftiger Proteste gegen Präsident Nicolas Maduro in Caracas im Mai 2017.

Insgesamt hatten sich mehr als 4.500 Fotografen mit über 73.000 Fotos an dem Wettbewerb beteiligt. 42 Fotografen waren in acht Kategorien ausgezeichnet worden.