Krippenausstellung zum 20-Jahr-Jubiläum

Der Krippenverein Hard feiert heuer seinen 20. Geburtstag und lädt am Wochenende zur traditionellen Krippenausstellung in den Spannrahmen ein.

Die Ausstellung der „Hardar Krippelar“ findet am Samstag, den 25. November 2017 von 14 Uhr bis 20 Uhr im Spannrahmen statt. Um 16.30 Uhr findet eine Ansprache von Bürgermeister Harald Köhlmeier mit Gratulationen zum 20-Jahr-Jubiläum sowie die feierliche Krippensegnung durch Pfarrer Hubert Lenz statt. Am Sonntag, den 26. November öffnet die beliebte Ausstellung mit 85 vielseitigen Krippen von 10 Uhr bis 18 Uhr ihre Pforten. Die Vereinsmitglieder laden wieder ins geräumige „Krippelar“-Café, wo die Gäste Kaffee und selbstgemachte Kuchen und Torten genießen können. Zur Stärkung vor oder nach der Besichtigung der umfangreichen Ausstellung gibt es auch Deftiges wie Schnitzel mit Kartoffelsalat oder Gulaschsuppe und Wienerle, dazu ein offenes Bier ebenso wie ein Gläschen feinen Weines.

Insgesamt werden im Jubiläumsjahr 85 neue, teils recht große Krippen präsentiert. Obfrau Ulrike Kohler: Der Verein wurde 1997 gegründet und umfasst konstant ca. 120 Mitglieder, die Brauchtum und Kultur mit dem Krippenbau hochhalten. 20 bis 25 aktive Mitglieder fertigen jährlich bis zu 130 Krippen im eigenen Vereinsheim, das in Eigenleistung errichtet worden ist. Der Harder Krippenverein kann bereits auf bald 2500 Krippen verweisen, die in den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten errichtet worden sind. Ob prächtige orientalische Krippe, Krippen, die Rheintalhäusern oder Bauernhöfen nachempfunden wurden, Krippen im Fass, in der Obststeige, in der Laterne oder im Baumstamm – alle wurden liebevoll und detailgetreu erstellt. Sämtliche Krippen der Ausstellung in Spannrahmen erhalten am Samstag von Pfarrer Lenz die Weihe.