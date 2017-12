Krimiautorin Sue Grafton mit 77 Jahren gestorben

Die US-Krimiautorin Sue Grafton, die für ihre nach den Buchstaben des Alphabets benannte Buchreihe bekannt war, ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Die Schriftstellerin sei am Donnerstag nach einer zweijährigen Krebserkrankung gestorben, schrieb ihre Tochter Jamie am Freitag auf Facebook.

1982 begann Grafton ihre Serie um die hartnäckige Privatdetektivin Kinsey Millhone mit dem Titel “A Is for Alibi” (deutscher Titel: “Nichts zu verlieren – A wie Alibi”), die sie mit weiteren Buchstaben des Alphabets fortsetzte. 1985 erschien etwa “B Is for Burglar” (“In aller Stille – B wie Bruch”). Dieses Jahr erschien “Y Is for Yesterday”, “Z Is for Zero” war für 2019 angekündigt.