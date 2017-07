Kriegsrecht auf Philippinen soll verlängert werden

Duterte will Kriegsrecht-Gültigkeit bis Jahresende prolongieren - © APA (AFP)

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte will das Kriegsrecht im von Jihad-Kämpfern bedrohten Süden des Inselstaates bis zum Jahresende verlängern. Duterte kündigte am Dienstag in einem Brief an das Parlament an, dass die Regelung über die kommende Woche hinaus bis zum 31. Dezember ausgeweitet werden soll.