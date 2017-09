Kriegsparteien im Jemen rekrutierten Kinder-Soldaten

Stellen sie sich vor, es ist ihr Kind... - © APA (AFP)

Die Bürgerkriegsparteien im Jemen haben hunderte Kinder als Soldaten rekrutiert. Insgesamt seien mehr als 1.700 solcher Fälle gezählt worden, heißt es in einem Bericht des UNO-Menschenrechtsrates in Genf. Häufig hätten Zehnjährige mit Waffen und in Uniform Kontrollpunkte bewacht. Für rund zwei Drittel der Rekrutierungen seien die schiitischen Houthi-Rebellen und ihre Verbündeten verantwortlich.