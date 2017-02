Kriechmayr holte sich Abfahrtsticket – Training abgebrochen

Kriechmayr knallte überlegene Bestzeit in den Schnee - © APA (AFP)

Die Qualifikation im österreichischen Herren-Speedteam für die WM-Abfahrt am Samstag in St. Moritz ist einmal mehr ein Rennen vor dem Rennen gewesen. Deutlicher als Vincent Kriechmayr kann man sich aber nicht qualifizieren, er verwies am Donnerstag mit Bestzeit im Abfahrtstraining Lokalmatador Beat Feuz um 1,30 Sekunden auf Platz zwei.