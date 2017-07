Kremser Terror-Prozess: 27-Jähriger erhielt lebenslang

Der Mann wurde in allen Anklagepunkten schuldig befunden - © APA (Archiv)

Am Landesgericht Krems hat am Montag ein mehrtägiger Prozess gegen ein mutmaßliches Hamas-Mitglied mit einer Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe geendet. Der 27-Jährige aus Palästina, dem Begehung terroristischer Straftaten, versuchte Bestimmung zu Mordanschlägen in Israel und Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen worden war, meldete Berufung an.