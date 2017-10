Kremlkritiker Nawalny droht Haftstrafe

Wegen einer mutmaßlich nicht genehmigten Demonstration droht dem russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny abermals eine Haftstrafe. Er habe im Internet zu einer Demonstration in der russischen Provinz aufgerufen, die von den Behörden nicht genehmigt worden sei, hieß es in der Anklage am Montag in Moskau.

Nawalny betonte in seiner Verteidigung jedoch, dass die Verwaltung den Protest zunächst genehmigte und die Erlaubnis erst später entzog. “Ich mache lediglich das, was ein Politiker tun soll: Sich mit den Wählern treffen”, sagte er. Der Kremlkritiker war am Freitag in der russischen Hauptstadt festgenommen worden, als er gerade nach Nischni Nowgorod nordöstlich von Moskau zu einer Protestaktion aufbrechen wollte. Beobachtern zufolge könnte er zu einer Haftstrafe von bis zu 30 Tagen verurteilt werden. Wann das Urteil fallen sollte, war zunächst unklar. Der Politiker und selbst ernannte Anti-Korruptions-Aktivist war bereits mehrfach in diesem Jahr mit den Behörden in Konflikt geraten. Im März und im Juni hatte er landesweite Proteste gegen die Regierung und Korruption organisiert. Es waren die größten Proteste seit Jahren. Dabei wurden Hunderte Menschen vorübergehend festgenommen. Nawalny will 2018 bei der Präsidentenwahl antreten. Die Wahlkommission hat eine Kandidatur wegen einer Bewährungsstrafe in einem anderen Fall bereits ausgeschlossen. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken