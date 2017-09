Kreml weist Kritik an Rüstungsgeschäft mit Türkei zurück

NATO befürchtet, dass die Türkei sich Russland zuwendet - © APA (AFP)

Einen Tag vor dem Besuch von Präsident Wladimir Putin in Ankara hat sich der Kreml Kritik am Verkauf des modernen Flugabwehrsystems S-400 an die Türkei verbeten. “Niemand hat das Recht, die militärtechnische Zusammenarbeit zwischen Russland und der Türkei zu kritisieren”, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau.